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Птичьему гриппу наиболее подвержены домашние и мелкие хозяйства - эксперт

Киев • УНН

 • 11577 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Птичьему гриппу наиболее подвержены куры, которые выращиваются домашними и мелкими хозяйствами. Об этом в комментарии УНН рассказал специалист по птицеводству Евгений Хайлов.

Птичьему гриппу наиболее подвержены домашние и мелкие хозяйства - эксперт

Он напомнил, что в конце прошлого года в ряде стран ЕС фиксировались вспышки птичьего гриппа. Речь идет о Польше, Словакии, Венгрии.

“Ветеринары этих стран фиксировали вспышки птичьего гриппа штамма N5H8. Этот штамм вируса птичьего гриппа совершенно безопасен для человека, но опасен для птиц”, — говорит эксперт.

Основными переносчиками птичьего гриппа является перелетные водоплавающие птицы, объясняет Хайлов.

“Через Украину проходят два основных миграционных пути водоплавающей дикой птицы, которые, из-за климатических аномалий, начали раньше двигаться. Именно водоплавающие птицы, в подавляющем большинстве случаев, являются переносчиками гриппа. И наиболее пораженные здесь — частные хозяйства, где птицы имеют частый контакт с синантропной птицей”, — объясняет эксперт.

При этом, риск возникновения птичьего гриппа в крупных промышленных хозяйствах равен нулю, говорит Хайлов.

“Во-первых, потому, что птица, которая выращивается промышленными хозяйствами, изолированная от коммуникации с дикими птицами. Во-вторых, потому, что промышленные хозяйства делают прививки от болезни Ньюкасла, которая очень связана с птичьим гриппом, и по факту защищает от заболевания, по 5-6 раз в год. Тогда как в частных хозяйствах таких прививок почти никто не делает”, — рассказал он.

Напомним, на время вспышки птичьего гриппа эксперты советуют воздержаться от потребления “домашней” курицы.

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