До пташиного грипу найбільш схильні домашні і дрібні господарства – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. До пташиного грипу найбільш схильні кури, які вирощуються домашніми і дрібними господарствами. Про це у коментарі УНН розповів спеціаліст по птахівництву Євген Хайлов.
Він нагадав, що наприкінці минулого року у низці країн ЄС фіксувалися спалахи пташиного грипу. Йдеться, зокрема, про Польщу, Словаччину, Угорщину.
“Ветеринари цих країн фіксували спалахи пташиного грипу штаму N5H8. Цей штам вірусу пташиного грипу цілком безпечний для людини, але небезпечний для птахів”, — каже експерт.
Основними переносниками пташиного грипу є перелітні водоплавні птахи, пояснює Хайлов.
“Через Україну проходять два основні міграційні шляхи водоплавної дикої птиці, які, через кліматичні аномалії, почали раніше рухатися. Саме водоплавні птахи, у переважній більшості випадків, є переносниками грипу. І найбільш уражені тут — приватні господарства, де птахи мають частіший контакт із синантропною птицею”, — пояснює експерт.
При цьому, ризик виникнення пташиного грипу у великих промислових господарствах рівний нулю, каже Хайлов.
“По-перше, тому, що птиця, яка вирощується промисловими господарствами, ізольована від комунікації із дикими птахами. По-друге, тому, що промислові господарства роблять щеплення від хвороби Ньюкасла, яка дуже пов’язана із пташиним грипом, і по факту захищає від захворювання, по 5-6 разів на рік. Тоді як у приватних господарствах таких щеплень майже ніхто не робить”, — розповів він.
Нагадаємо, на час спалаху пташиного грипу експерти радять утриматися від споживання “домашньої” курки.