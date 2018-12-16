К проекту резолюции ГА ООН по милитаризации Черного и Азовского морей присоединилось более 40 стран

"Завтра, 17 декабря, в Нью-Йорке в Генеральной ассамблее ООН будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей. Украина инициировала этот процесс и по состоянию на сейчас, если я не ошибаюсь, уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюции", - сказал он.

Президент надеется, что завтра проект резолюции будет поддержана.

Как сообщал УНН, проект резолюции был инициирован Украиной и внесен на рассмотрение Генассамблеи от имени широкой группы государств-единомышленников, указывает на актуальность затронутой проблематики для международного сообщества, а также высокий политический вес документа.

Напомним, резолюция о милитаризации открывает новое направление противодействия российской агрессии в Крыму и акватории Черного и Азовского морей - по безопасности. В документ заложены жесткие положения, прежде всего такие, как требование к РФ как государства-оккупанту вывести свои войска из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию. Отмечается, что, оккупировав Крым, Россия грубо нарушила свои обязательства в рамках Будапештского меморандума.