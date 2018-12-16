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До проекту резолюції ГА ООН щодо мілітаризації Чорного та Азовського морів долучилось понад 40 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Завтра у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН розглядатиметься ініційований Україною проект резолюції щодо мілітаризації Чорного й Азовського морів. Про це сьогодні завив Президент України Петро Порошенко на підсумковій прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.

До проекту резолюції ГА ООН щодо мілітаризації Чорного та Азовського морів долучилось понад 40 країн

“Завтра, 17 грудня, в Нью-Йорку в Генеральній асамблеї ООН буде розглядатися проект резолюції ООН у зв’язку з мілітаризацією Чорного й Азовського морів. Україна ініціювала цей процес і станом на зараз, якщо я не помиляюся, вже 41 країна погодилася бути співавторами цієї резолюції”, — сказав він.

Президент сподівається, що завтра проект резолюції буде підтримана.

Як повідомляв УНН, проект резолюції був ініційований Україною і внесений на розгляд Генасамблеї від імені широкої групи держав-однодумців, що вказує на актуальність порушеної проблематики для міжнародної спільноти, а також високий політичну вагу документа. 

Нагадаємо, резолюція про мілітаризацію відкриває новий напрям протидії російській агресії в Криму та акваторії Чорного та Азовського морів — з безпеки. У документ закладено жорсткі положення, перш за все такі, як вимога до РФ як державі-окупанту вивести свої війська з Криму і негайно припинити тимчасову окупацію. Відзначається, що, окупувавши Крим, Росія грубо порушила свої зобов’язання в рамках Будапештського меморандуму.

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