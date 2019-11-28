В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 20913 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104830 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82700 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104591 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116832 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146863 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147607 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140279 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 184435 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116688 просмотра

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В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции

Киев  •  УНН

 • 18048 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В четверг, 28 ноября до порта Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot. Цель визита - поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской области и безопасности на море, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

"Корабль относится к классу легких корветов. Его длина 80 метров, ширина 10, осадка 5,6, а водоизмещение корабля 1350 тонн. Скорость он развивает до 24 узлов, а максимальная дальность плавания 4500 миль. Экипаж составляют 90 человек. Корвет Commandant Birot был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году", - говорится в сообщении.

Место его постоянного базирования - военно-морская база в Тулоне. Основные задачи - это поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

Как сообщалось ранее в УНН, в конце октября в порт Одессы прибыли четыре корабля НАТО.

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