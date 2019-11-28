В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции

"Корабль относится к классу легких корветов. Его длина 80 метров, ширина 10, осадка 5,6, а водоизмещение корабля 1350 тонн. Скорость он развивает до 24 узлов, а максимальная дальность плавания 4500 миль. Экипаж составляют 90 человек. Корвет Commandant Birot был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году", - говорится в сообщении.

Место его постоянного базирования - военно-морская база в Тулоне. Основные задачи - это поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

Как сообщалось ранее в УНН, в конце октября в порт Одессы прибыли четыре корабля НАТО.