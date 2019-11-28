В порт Одеси зайшов корвет ВМС Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У четвер, 28 листопада до порту Одеси зайшов корвет ВМС Франції Commandant Birot. Мета візиту - підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській галузі та безпеці на морі, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони України.
"Корабель відноситься до класу легких корветів. Його довжина 80 метрів, ширина 10, осадка 5,6, а водотоннажність корабля 1350 тон. Швидкість він розвиває до 24 вузлів, а максимальна дальність плавання 4 500 миль. Екіпаж складають 90 осіб. Корвет Commandant Birot був прийнятий на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році", - йдеться у повідомленні.
Місце його постійного базування — військово-морська база в Тулоні. Основні завдання ‒ це підтримка стратегічних підводних сил, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.
Як повідомлялося раніше в УНН, наприкінці жовтня до порту Одеси прибули чотири кораблі НАТО.