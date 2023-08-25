К началу учебного года Укрзализныця запускает дополнительные поезда

Детали

Отмечается, что назначен дополнительный поезд на маршруте «Киев - Ивано-Франковск – Киев». Дополнительный рейс №1 отправится из Ивано-Франковска 31 августа в 20:40 и прибудет в Киев в 06:25 следующего дня. В обратном направлении отправление поезда №191 будет утром 1 сентября, поезд отправится из Киева в 07:05 и прибудет в Ивано-Франковск в 17:38.

Также запущен дополнительный поезд в Харьковском направлении. Поезда под №252 и №274 отправятся из Киева 31 августа и 1 сентября в 13:04 и в 21:57, и прибудут в Харьков в 20:31 и 05:31 следующего дня. В обратном направлении отправления поездов №251 и №273 из Харькова будут 31 августа в 22:00 и 1 сентября в 13:36 соответственно. Прибудут указанные рейсы в столицу 1 сентября в 05:00 и 21:05 соответственно.

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Еще один дополнительный рейс назначен на Ковельском направлении. Поезд №277 отправится из столицы 1 сентября в 23:53 и прибудет в Ковель в 10:15 следующего дня, а в обратном направлении - отправление назначено на 1 сентября, поезд №278 отправится в 11:25 и прибудет в столицу в 20:05.

В направлении Ужгорода дополнительные рейсы отправятся из Киева 1 и 3 сентября под №239 и №223 в 21:02 и 16:07, и прибудут в Ужгород в 13:25 и 08:31 следующего дня. В обратном направлении отправление из Ужгорода назначено на 31 августа и 2 сентября, поезда под №240 и №224 отправятся из Ужгорода в 17:23 и 18:29, и прибудут в столицу в 10:39 и 10:46 следующего дня.

Напомним, популярный маршрут поезда из Киева в Ужгород продлят на сентябрь.