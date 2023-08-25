До початку навчального року Укрзалізниця запускає додаткові потяги

Деталі

Зазначається, що призначено додатковий потяг на маршруті «Київ - Івано-Франківськ – Київ». Додатковий рейс №1 вирушить з Івано-Франківська 31 серпня о 20:40 та прибуде до Києва о 06:25 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення потяга №191 буде вранці 1 вересня , поїзд вирушить з Києва о 07:05 та прибуде до Івано-Франківська о 17:38.

Також запущено додатковий потяг у Харківському напрямку. Потяги під №252 та №274 відправляться з Києва 31 серпня та 1 вересня о 13:04 та о 21:57, та прибудуть до Харкова о 20:31 та 05:31 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення потягів №251 та №273 з Харкова будуть 31 серпня о 22:00 та 1 вересня о 13:36 відповідно. Прибудуть зазначені рейси до столиці 1 вересня о 05:00 та 21:05 відповідно.

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Ще один додатковий рейс призначено на Ковельському напрямку. Поїзд №277 вирушить зі столиці 1 вересня о 23:53 та прибуде в Ковель о 10:15 наступного дня, а у зворотному напрямку - відправлення призначено на 1 вересня, потяг №278 вирушить об 11:25 та прибуде до столиці о 20:05.

У напрямку Ужгорода додаткові рейси вирушать із Києва 1 та 3 вересня під №239 та №223 о 21:02 та 16:07, та прибудуть до Ужгорода о 13:25 та 08:31 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода призначено на 31 серпня та 2 вересня, потяги під №240 та №224 вирушать з Ужгорода о 17:23 та 18:29, та прибудуть до столиці о 10:39 та 10:46 наступного дня.

Нагадаємо, популярний маршрут поїзда з Києва до Ужгорода продовжать на вересень.