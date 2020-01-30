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К осени 2020 года должен заработать электронный кабинет арбитражного управляющего

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. По требованиям положений Кодекса Украины из процедур банкротства, Министерство юстиции должно разработать веб-портал, который должен появиться осенью 2020 года. Его основным пользователем будет арбитражный управляющий. Об этом в интервью "Судебно-юридической газете" сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, передает УНН.

К осени 2020 года должен заработать электронный кабинет арбитражного управляющего

"Это обязанность, указанная в Кодексе из процедур банкротства. Минюст должен разработать веб-портал, основным пользователем которого будет арбитражный управляющий. Сам кабинет будет на портале занимать только одну из страниц", - рассказала Коломиец.

Она отметила, что, фактически, это возможность для проверяющего от Минюста получить доступ ко всей необходимой информации, документации, дел арбитражного управляющего. Для последнего это не только возможность ведения документооборота, а также доступ к реестрам, которые ему нужны.

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"На сегодняшний момент мы с НАИС (Государственное предприятие "Национальные информационные системы") уже продумали как это все должно выглядеть. Также выслушали основные пожелания Национальной ассоциации арбитражных управляющих. Следовательно, у министерства уже все готово, и есть четкие сроки выполнения наших задач и обещаний. Создание электронного кабинета должно быть завершено к осени текущего года", - добавила заместитель.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине собираются создать организацию арбитражных управляющих.

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