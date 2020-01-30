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До осені 2020 року має запрацювати електронний кабінет арбітражного керуючого

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. За вимогами положень Кодексу України з процедур банкрутства, Міністерство юстиції повинно розробити веб-портал, що має з’явитись восени 2020 року. Його основним користувачем буде арбітражний керуючий. Про це в інтерв’ю "Судово-юридичній газеті" повідомила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, передає УНН.

До осені 2020 року має запрацювати електронний кабінет арбітражного керуючого

"Це обов’язок, вказаний в Кодексі з процедур банкрутства. Мін’юст повинен розробити веб-портал, основним користувачем якого буде арбітражний керуючий. Сам кабінет буде на порталі займати лише одну зі сторінок", - розповіла Коломієць.

Вона зазначила, що, фактично, це можливість для перевіряючого від Мін’юсту отримати доступ до усієї необхідної інформації, документації, справ арбітражного керуючого. Для останнього це не тільки можливість ведення документообігу, а також доступ до реєстрів, що йому потрібні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін ухвалив порядок страхування профвідповідальності арбітражних керуючих.

"На сьогоднішній момент ми з НАІС (Державне підприємство "Національні інформаційні системи") вже продумали як це все має виглядати. Також вислухали основні побажання Національної асоціації арбітражних керуючих. Отже, у міністерства вже все готове, і є чіткі строки виконання наших завдань і обіцянок. Створення електронного кабінету має бути завершене до осені поточного року", - додала заступник.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні збираються створити організацію арбітражних керуючих.

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