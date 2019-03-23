К охране порядка на выборах в столице привлекут 6 тысяч полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Охрану порядка во время выборов президента 31 марта будут обеспечивать 6000 полицейских. Об этом журналистам сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
"Будет привлечено около 6000 полицейских. Фактически почти весь гарнизон. Будут охраняться участковые и окружные комиссии, суды, ЦИК. При этом не будет уменьшено количество нарядов на улицах. Даже будет увеличено", - добавил Крищенко.
Как сообщал УНН, отныне полиция переходит к практическому этапу реализации обеспечения общественной безопасности в рамках избирательного процесса. Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии.
Как сообщал УНН, послы стран G7 призвали Авакова предотвратить возможный срыв президентских выборов из-за "экстремистских движений".
Как сообщал УНН, Аваков заявил, что не видит рисков в схемах "мертвых душ" на президентских выборах.