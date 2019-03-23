К охране порядка на выборах в столице привлекут 6 тысяч полицейских

"Будет привлечено около 6000 полицейских. Фактически почти весь гарнизон. Будут охраняться участковые и окружные комиссии, суды, ЦИК. При этом не будет уменьшено количество нарядов на улицах. Даже будет увеличено", - добавил Крищенко.



Как сообщал УНН, отныне полиция переходит к практическому этапу реализации обеспечения общественной безопасности в рамках избирательного процесса. Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии.



Как сообщал УНН, послы стран G7 призвали Авакова предотвратить возможный срыв президентских выборов из-за "экстремистских движений".



Как сообщал УНН, Аваков заявил, что не видит рисков в схемах "мертвых душ" на президентских выборах.

