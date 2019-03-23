До охорони порядку на виборах у столиці залучать 6 тисяч поліцейських

"Буде залучено близько 6 тисяч поліцейських. Фактично майже весь гарнізон. Будуть охоронятися дільничні та окружні комісії, суди, ЦВК. При цьому не буде зменшена кількість нарядів на вулицях. Навіть буде збільшена", - додав Крищенко.



Як повідомляв УНН, відсьогодні поліція переходить до практичного етапу реалізації забезпечення публічної безпеки в рамках виборчого процесу. Нацполіція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії.



Як повідомляв УНН, посли країн G7 закликали Авакова запобігти можливому зриву президентських виборів через "екстремістські рухи".



Як повідомляв УНН, Аваков заявив, що не бачить ризиків в схемах "мертвих душ" на президентських виборах.

