До обеда в зоне ООС три вражеских обстрела, военный ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала суток до 12:00 на линии боевого столкновения на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. С 1:00 ночи оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов по нашим позициям близ населенного пункта Верхнеторецкое. Также АГС враг применил около 10:30 в районе Травневого. А с 11:10, в течение 20 минут, наши защитники Водяного зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 120 мм", - сообщил он.
Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил ранения, добавил Гуцуляк.
"Военнослужащий эвакуированы в медицинское учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщил он.
Напомним, 1 марта боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.