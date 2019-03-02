До обеда в зоне ООС три вражеских обстрела, военный ранен

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 2211 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 31249 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118218 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121399 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123738 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122175 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153827 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117303 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141253 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145165 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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До обеда в зоне ООС три вражеских обстрела, военный ранен

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КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала суток до 12:00 на линии боевого столкновения на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. С 1:00 ночи оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов по нашим позициям близ населенного пункта Верхнеторецкое. Также АГС враг применил около 10:30 в районе Травневого. А с 11:10, в течение 20 минут, наши защитники Водяного зафиксировали разрывы 4 вражеских мин калибра 120 мм", - сообщил он.

Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил ранения, добавил Гуцуляк.

"Военнослужащий эвакуированы в медицинское учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщил он.

Напомним, 1 марта боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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