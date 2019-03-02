ООС: бойовики здійснили 4 обстріли позицій українських військових, є поранений

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КИЇВ. 2 березня. УНН. 1 березня російські бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики здійснили обстріл позиції наших захисників біля населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 мм.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог тричі обстріляв підрозділи Об’єднаних сил:

“з мінометів 120-го калібру — поблизу селища Новолуганське;
з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів — біля населеного пункту Новотошківське;
з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Шуми”.

В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.

На всі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

“За даними розвідки, один бойовик отримав поранення. За уточненими даними за попередню добу, 28 лютого двох учасників збройних формувань РФ було знищено, п’ятьох поранено. Також вчора збито один БПЛА противника”, — додають у повідомленні.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції наших військ з автоматичних станкових гранатометів у районі населеного пункту Верхньоторецьке, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Втрат серед особового складу підрозділів Об’єднаних сил немає.

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