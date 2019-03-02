ООС: боевики совершили 4 обстрела позиций украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. 1 марта российские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрел позиции наших защитников у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил:
"Из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское;
из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотошковское;
из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы".
В результате обстрелов один наш защитник был ранен.
На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.
"По данным разведки, один боевик получил ранения. По уточненным данным за предыдущие сутки, 28 февраля двух участников вооруженных формирований РФ было уничтожено, пятеро ранены. Также вчера сбит один БПЛА противника", - добавляют в сообщении.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.