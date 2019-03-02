До обіду в зоні ООС три ворожі обстріли, військовий поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку доби до 12:00 на лінії бойового зіткнення на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано 3 прицільних обстріли з боку російсько-окупаційних військ. З 1 години ночі окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів по наших позиціях поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Також АГС ворог застосував близько 10:30 у районі Травневого. А з 11:10, протягом 20 хвилин, наші захисники Водяного зафіксували розриви 4 ворожих мін калібру 120 мм", - повідомив він.
Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення, додав Гуцуляк.
"Військовослужбовця евакуйовано до медичної установи. Стан його здоров’я — задовільний", - поінформував він.
Нагадаємо, 1 березня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями.