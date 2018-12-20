К обеду на Донбассе не было ни одного вражеского обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 12:00 не осуществили ни одного обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
“С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не фиксировалось, ситуация находится под полным контролем украинских военных”, — сообщил представитель МОУ.
Напомним, за минувшие сутки российские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не было зафиксировано.