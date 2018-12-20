К обеду на Донбассе не было ни одного вражеского обстрела

“С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не фиксировалось, ситуация находится под полным контролем украинских военных”, — сообщил представитель МОУ.

Напомним, за минувшие сутки российские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не было зафиксировано.