До обіду на Донбасі не було жодного ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Незаконні збройні формування з початку доби і до 12 години не здійснили жодного обстрілу позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не фіксувалося, ситуація перебуває під повним контролем українських військових", - повідомив речник МОУ.
Нагадаємо, минулої доби російські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, не було зафіксовано.