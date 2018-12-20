ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. 19 грудня російські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели обстріли по опорним пунктам: "наших військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Мар'їнка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Красногорівка - на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку".
"Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби. Від початку цієї доби ворог вогонь не відкривав. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом минулої та поточної доби немає", — додали у прес-центрі ООС.