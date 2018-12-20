ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. 19 декабря российские боевики войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применения вооружения, запрещенного минского соглашениями не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрелы по опорным пунктам: “наших войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении”.
“Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства. С начала этого периода враг огонь не открывал. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за прошедшие и текущих суток нет”, — добавили в пресс-центре ООС.