ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики вели обстрелы по опорным пунктам: “наших войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении”.

“Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства. С начала этого периода враг огонь не открывал. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за прошедшие и текущих суток нет”, — добавили в пресс-центре ООС.