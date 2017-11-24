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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 21649 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 12743 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 29593 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 42816 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105901 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 112360 просмотра

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10 марта, 15:15 • 134820 просмотра

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К новогодним праздникам назначили семь дополнительных поездов на юг и запад Украины

К новогодним праздникам назначили семь дополнительных поездов на юг и запад Украины

Киев  •  УНН

 • 9391 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. К новогодне-рождественским праздникам назначили семь дополнительных поездов в популярных направлениях - на юг и запад Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

К Новому году и Рождеству назначены семь дополнительных поездов: 191/192 Киев - Львов, 197/198 Киев - Ковель, 177/177 Киев - Хмельницкий, 223/224 Киев - Одесса, 180/179 Киев - Днепр, 63/64 Днепр - Одесса и 258 Одесса - Львов.

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Так, накануне и в праздники дополнительные поезда будут курсировать в такие дни:

1. № 191/192 Киев - Львов (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2, 5,6 января. Из Львова 28, 29, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января).
2. № 197/198 Киев - Ковель (из Киева 29, 31 декабря и 5, 6 января. Из Ковеля 29 декабря и 1, 5, 7 января).
3. № 177/177 Киев - Хмельницкий (из Киева 23, 25, 30 и 31 декабря. Из Хмельницкого 23, 25, 30, 31 декабря).
4. № 223/224 Киев - Одесса (из Киева 30 и 31 декабря. Из Одессы 30 декабря и 1 января).
5. № 179/179 Киев - Днепр (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2 января. Из Днепра 28, 29, 30 декабря и 2 января).
6. № 63/64 Днепр - Одесса (из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4,6 января. Из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5,7 января).
7. № 258/258 Одесса - Львов (из Одессы 22-30 декабря и в 1-5, 7 января. Из Львова 23-31, 2-6 января).

Также с 10 декабря, с введением нового графика поездов, начнут курсирование такие новые поезда: №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка; №7/8 Одесса - Харьков; №26/36 - 35/25 Одесса - Яремче, Перемышль и №46/45 Ужгород - Лисичанск.

Как сообщал УНН, в декабре "Укрзализныця" введет новый график движения поездов.

Украинские Национальные Новости

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