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До новорічних свят призначили сім додаткових поїздів на південь і захід України

До новорічних свят призначили сім додаткових поїздів на південь і захід України

Київ • УНН

 • 9399 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. До новорічно-різдвяних свят призначили сім додаткових поїздів у популярних напрямках - на південь та захід України. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці, передає УНН.

До Нового року та Різдва призначено сім додаткових поїздів: 191/192 Київ – Львів, 197/198 Київ – Ковель, 177/177 Київ – Хмельницький, 223/224 Київ – Одеса, 180/179 Київ – Дніпро, 63/64 Дніпро – Одеса та 258 Одеса – Львів.

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Так, напередодні та у свята додаткові поїзди курсуватимуть у такі дні:

1. № 191/192 Київ – Львів (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2, 5,6 січня. Зі Львова 28, 29, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня).
2. № 197/198 Київ – Ковель (з Києва 29, 31 грудня та 5, 6 січня. З Ковеля 29 грудня та 1, 5, 7 січня).
3. № 177/177 Київ – Хмельницький (з Києва 23, 25, 30 та 31 грудня. З Хмельницького 23, 25, 30, 31 грудня).
4. № 223/224 Київ – Одеса (з Києва 30 та 31 грудня. З Одеси 30 грудня та 1 січня).
5. № 179/179 Київ – Дніпро (з Києва 28, 29, 30, 31 грудня та 2 січня. З Дніпра 28, 29, 30 грудня та 2 січня).
6. № 63/64 Дніпро – Одеса (з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4,6 січня. З Одеси 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5,7 січня).
7. № 258/258 Одеса – Львів (з Одеси 22-30 грудня та 1-5, 7 січня. Зі Львова 23-31, 2-6 січня).

Також з 10 грудня, з введенням нового графіку поїздів, розпочнуть курсування такі нові поїзди: №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка; №7/8 Одеса – Харків; №26/36 – 35/25 Одеса – Яремче, Перемишль та №46/45 Ужгород – Лисичанськ.

Як повідомляв УНН, у грудні "Укрзалізниця" введе новий графік руху поїздів.

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