До Нового года цена на топливо упадет - эксперт
По прогнозам эксперта Сергея Куюна, до Нового года цены на топливо в Украине снизятся.
Самолеты F-16, которые получит Украина, необходимо будет модернизировать - Игнат
Украина получит от западных партнеров самолеты F-16, которые нуждаются в модернизации, чтобы соответствовать возможностям российской авиации, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
На "оздоровлении" в российской тюмени умерла 12-летняя девочка из оккупированной Луганщины
На "оздоровлении" в российской тюмени умерла 12-летняя девочка из Луганской области. Еще более 100 школьников с Луганщины госпитализированы.
Федоров призвал нардепов поддержать законопроект о растаможке автомобилей в "Дії"
Михаил Федоров призывает народных депутатов поддержать законопроект о растаможке автомобилей в приложении "Дія", утверждая, что это антикоррупционная мера, которая минимизирует участие человека. Предыдущие попытки принять соответствующие законы не набрали достаточного количества голосов в Верховной Раде.
В Черкассах мужчина с ножом напал на школьника и ограбил его
В Черкассах мужчина угрожал ножом подростку. 21-летний подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы за разбойное нападение в военное время.
НАПК обещает значительно увеличить процент деклараций, которые пройдут полную проверку - Сытник
Заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что ранее более 99% деклараций не проверялись системно из-за ограниченности ресурсов, но с новым законодательством и подходами это изменится. Теперь значительная часть декларации будут оцениваться автоматически, что позволит сделать проверку более эффективной.
Демченко рассказал, сколько мужчин-водителей на международных перевозках пересекают границу
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, половина мужчин, которые пересекают границу, являются водителями, которые осуществляют международные перевозки, это и конечно другие категории, которые не попадают под мобилизацию.
Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от польского правительства - Федоров
Украина получила от Польши еще 5 000 терминалов Starlink, часть из которых предназначена для связи на передовой, а также для использования на объектах критической инфраструктуры. Это увеличивает вклад Польши до 19,5 тыс. единиц в Украине.
Infinity от удара в грузовик отбросило на встречную: на Одесской трассе произошло смертельное тройное ДТП
На трассе Киев-Одесса произошла смертельная авария: автомобиль Infinity столкнулся с грузовиком, после чего его вынесло на полосу встречного движения, в результате чего погибло два человека.
Умеров уверен, что Украина может освободить Крым уже в 2024 году
Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Украина освободит Крым в 2024 году, и уверяет в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США. Обе политические партии США поддерживают Украину в борьбе с "силами зла".