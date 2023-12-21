До Нового года цена на топливо упадет - эксперт

До Нового года цена на топливо, как ожидается, упадет, на фоне того, как компаниям удалось обойти блокаду на польской границе. Об этом сообщил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

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"Украинские компании просто обошли эту блокаду тремя путями. Первое - увеличили железнодорожные отгрузки. Во-вторых, поехали в объезд Польши, через Словакию, Румынию. И в-третьих, увеличили закупки на южном направлении, чтобы не покупать в Польше", - отметил эксперт.

Соответственно, дефицит ликвидирован, и сейчас цены буквально на гривну каждый день валятся. Я думаю, что мы увидим до Нового года еще снижение. Думаю, что все сети заправочных станций будут ниже 30 грн на литр - сказал Куюн.

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