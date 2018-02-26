В НАПК пригласили народного депутата Украины Мельничука

Так, Национальное агентство установило, что находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".

В этом случае факт нарушения лицом установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью, а именно нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляет интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательном совете), Ревизионной комиссии хозяйственной организации) (часть вторая статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Сергея Мельничука приглашили прибыть в Национальное агентство 28 февраля 2018 в 10:00.

В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам внеплановой проверки требований закона "О предупреждении коррупции" приняло решение о внесении предписания и.о. председателя ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову.