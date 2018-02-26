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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60103 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 72591 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 106357 просмотра

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В НАПК пригласили народного депутата Украины Мельничука

В НАПК пригласили народного депутата Украины Мельничука

Киев  •  УНН

 • 7592 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющего право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен народный депутат Украины Сергей Мельничук. Об этом сообщает на пресс-служба ведомства, передает УНН.

Так, Национальное агентство установило, что находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".

В этом случае факт нарушения лицом установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью, а именно нарушение лицом установленных законом ограничений относительно вхождения в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лицо осуществляет функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляет интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательном совете), Ревизионной комиссии хозяйственной организации) (часть вторая статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Сергея Мельничука приглашили прибыть в Национальное агентство 28 февраля 2018 в 10:00.

В агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам внеплановой проверки требований закона "О предупреждении коррупции" приняло решение о внесении предписания и.о. председателя ПАО "Укрзализныця" Евгению Кравцову.

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