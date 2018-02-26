До НАЗК запрошено народного депутата України Мельничука

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Для забезпечення реалізації прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності і яка має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу, до Національного агентства з питань запобігання корупції запрошено народного депутата України Сергія Мельничука. Про це повідомляє на прес-служба відомства, передає УНН.

Так, Національне агентство встановило, що перебуваючи у статусі народного депутата України та будучи суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, Сергій Мельничук входить до складу виконавчого органу ТОВ “МБР-Трейд”.

В цьому випадку є факт порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю, а саме порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації) (частина друга статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Сергія Мельничука запрошено прибути до Національного агентства 28 лютого 2018 року о 10:00.

У агентстві нагадують, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами позапланової перевірки вимог закону “Про запобігання корупції” ухвалило рішення про внесення припису в.о. голови ПАТ “Укрзалізниця” Євгену Кравцову.

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