В музей Революции Достоинства снова пришли с обысками: проверяют строительство музея
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальный музей Революции Достоинства сообщил, что к ним пришли с новой проверкой. В частности, происходит “экспертиза строительства музея”, проектирование которого началось. Об этом говорится на странице музея в Facebook, пишет УНН.
“У нас новая проверка. Говорят, “экспертиза строительства музея”! Не мемориала, который касается следствие, а музея, также проектирование которого начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой “профессионализм”, — говорится в сообщении.
Напомним, 19 ноября в музей Революции Достоинства пришли с обыском. СБУ изъяла документы по Мемориала на аллее Небесной Сотни.
В СБУ сообщили, что обыски в музее Революции Достоинства в Киеве проводятся из-за подозрений чиновников в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса.
После этого Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины и Украинский институт национальной памяти отреагировали на проведение обысков в Национальном музее Революции Достоинства и отметили, что проведением обысков, непосредственно перед Днем Достоинства и Свободы и годовщиной событий на Майдане однозначно воспользуются антиукраинские силы.
Также у Зеленского заявили, что обыски в помещении Музея Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана точно не способствуют общественному согласию в государстве.