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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 24351 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 82446 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101720 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117807 просмотра

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В музей Революции Достоинства снова пришли с обысками: проверяют строительство музея

В музей Революции Достоинства снова пришли с обысками: проверяют строительство музея

Киев  •  УНН

 • 11029 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальный музей Революции Достоинства сообщил, что к ним пришли с новой проверкой. В частности, происходит “экспертиза строительства музея”, проектирование которого началось. Об этом говорится на странице музея в Facebook, пишет УНН.

“У нас новая проверка. Говорят, “экспертиза строительства музея”! Не мемориала, который касается следствие, а музея, также проектирование которого начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой “профессионализм”, — говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в музей Революции Достоинства пришли с обыском. СБУ изъяла документы по Мемориала на аллее Небесной Сотни.

В СБУ сообщили, что обыски в музее Революции Достоинства в Киеве проводятся из-за подозрений чиновников в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса.

После этого Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины и Украинский институт национальной памяти отреагировали на проведение обысков в Национальном музее Революции Достоинства и отметили, что проведением обысков, непосредственно перед Днем Достоинства и Свободы и годовщиной событий на Майдане однозначно воспользуются антиукраинские силы.

Также у Зеленского заявили, что обыски в помещении Музея Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана точно не способствуют общественному согласию в государстве.

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