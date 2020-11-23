До музею Революції Гідності знову прийшли з обшуками: перевіряють будівництво музею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національний музей Революції Гідності повідомив, що до них прийшли з новою перевіркою. Зокрема, відбувається “експертиза будівництва музею”, проектування якого не розпочалося. Про це йдеться на сторінці музею в Facebook, пише УНН.
“А в нас нова перевірка. Кажуть, “експертиза будівництва музею”! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проектування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою “професійність”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком. СБУ вилучила документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні.
В СБУ повідомили, що обшуки в музеї Революції Гідності у Києві проводяться через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу.
Після цього Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) України та Український інститут національної пам’яті відреагували на проведення обшуків у Національному Музеї Революції Гідності і зазначили, що проведенням обшуків, безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані однозначно скористаються антиукраїнські сили.
Також у Зеленського заявили, що обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану точно не сприяють суспільній злагоді у державі.