До музею Революції Гідності знову прийшли з обшуками: перевіряють будівництво музею

“А в нас нова перевірка. Кажуть, “експертиза будівництва музею”! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проектування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою “професійність”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком. СБУ вилучила документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні.

В СБУ повідомили, що обшуки в музеї Революції Гідності у Києві проводяться через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу.

Після цього Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) України та Український інститут національної пам’яті відреагували на проведення обшуків у Національному Музеї Революції Гідності і зазначили, що проведенням обшуків, безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані однозначно скористаються антиукраїнські сили.

Також у Зеленського заявили, що обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності напередодні річниці початку Майдану точно не сприяють суспільній злагоді у державі.