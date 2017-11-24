В Николаевскую ОГА поступил конверт с неизвестным веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в канцелярию Николаевской ОГА поступило письмо с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
На место происшествия отправились эксперты-криминалисты, сотрудники ДСНС и полиции.
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“Правоохранители установили, что в конверте, кроме порошкообразного вещества, находился еще лист бумаги с надписью “Требуем прекратить политические преследования нашего лидера Михаила Саакашвили или конверты с вирусом Марбурга будут у каждого, кто препятствует ему”, — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители изъяли конверт и направили его на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 УК “Хулиганство”. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
В полиции отметили, что после проведения экспертиз возможна переквалификация события.
Напомним, 23 ноября неизвестные сообщили о заминировании концертного зала, где проходил концерт группы Hurts.