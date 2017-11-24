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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 21172 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 12402 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 29357 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 42598 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105846 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 134777 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В Николаевскую ОГА поступил конверт с неизвестным веществом

В Николаевскую ОГА поступил конверт с неизвестным веществом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в канцелярию Николаевской ОГА поступило письмо с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.

На место происшествия отправились эксперты-криминалисты, сотрудники ДСНС и полиции.

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“Правоохранители установили, что в конверте, кроме порошкообразного вещества, находился еще лист бумаги с надписью “Требуем прекратить политические преследования нашего лидера Михаила Саакашвили или конверты с вирусом Марбурга будут у каждого, кто препятствует ему”, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители изъяли конверт и направили его на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 УК “Хулиганство”. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

В полиции отметили, что после проведения экспертиз возможна переквалификация события.

Напомним, 23 ноября неизвестные сообщили о заминировании концертного зала, где проходил концерт группы Hurts.

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