До Миколаївської ОДА надійшов конверт з невідомою речовиною

На місце події вирушили експерти-криміналісти, співробітники ДСНС та поліції.

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“Правоохоронці встановили, що у конверті, окрім порошкоподібної речовини, знаходився ще аркуш паперу з написом “Требуем прекратить политические преследования нашего лидера Михаила Саакашвили или конверты с вирусом Марбурга будут у каждого, кто препятствует ему”, — йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці вилучили конверт та направили його на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК “Хуліганство”. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

У поліції зазначили, що після проведення експертиз можлива перекваліфікація події.

Нагадаємо, 23 листопада невідомі повідомили про замінування концертного залу, де відбувався концерт групи Hurts.