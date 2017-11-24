До Миколаївської ОДА надійшов конверт з невідомою речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що до канцелярії Миколаївської ОДА надійшов лист з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
На місце події вирушили експерти-криміналісти, співробітники ДСНС та поліції.
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“Правоохоронці встановили, що у конверті, окрім порошкоподібної речовини, знаходився ще аркуш паперу з написом “Требуем прекратить политические преследования нашего лидера Михаила Саакашвили или конверты с вирусом Марбурга будут у каждого, кто препятствует ему”, — йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці вилучили конверт та направили його на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 КК “Хуліганство”. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.
У поліції зазначили, що після проведення експертиз можлива перекваліфікація події.
Нагадаємо, 23 листопада невідомі повідомили про замінування концертного залу, де відбувався концерт групи Hurts.