Мариуполь посетил "хлопок": поражены вражеские системы ПВО

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинские военные ударили по позициям российских оккупантов в захваченном Мариуполе. Как сообщает в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко, удалось поразить по меньшей мере две системы ПВО С-300, передает УНН.

Детали

"В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов в одно из мест базирования ПВО и техники оккупанта пришел "хлопок", – написал Андрющенко.

По его словам, есть подтверждение от "Мариупольского сопротивления" относительно поражения по меньшей мере двух систем ПВО С-300 и двухколесных единиц военной техники.

"Об уже неживой силе – кто вообще ее считает", – добавил советник мэра.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 91 690 человек, 2924 танков, 264 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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