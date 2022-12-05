До Маріуполя завітала "бавовна": уражено ворожі системи ППО

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"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", – написав Андрющенко.

За його словами, є підтвердження від "Маріупольського спротиву" щодо ураження щонайменше двох систем ППО С-300 та двоколісних одиниць військової техніки.

"Щодо вже неживої сили – хто взагалі її рахує", – додав радник мера.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 91 690 осіб, 2924 танків, 264 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.