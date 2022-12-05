До Маріуполя завітала "бавовна": уражено ворожі системи ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські військові вдарили по позиціях російських окупантів у захопленому Маріуполі. Як інформує в Telegram радник мера міста Петро Андрющенко, вдалося вразити щонайменше дві системи ППО С-300, передає УНН.
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"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", – написав Андрющенко.
За його словами, є підтвердження від "Маріупольського спротиву" щодо ураження щонайменше двох систем ППО С-300 та двоколісних одиниць військової техніки.
"Щодо вже неживої сили – хто взагалі її рахує", – додав радник мера.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 91 690 осіб, 2924 танків, 264 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.