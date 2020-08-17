Во Львов восстанавливает курсирование еще один поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Укрзализныця с 22 августа возобновляет курсирование поезда №601 / 602 Львов - Солотвино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Укрзализныця с 22 августа возобновляет курсирование поезда № 601/602 Львов - Солотвино. Из Львова в Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет восстановлено с 23 августа - по нечетным числам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд будет делать остановки на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие.
Напомним, Укрзализныця восстанавливает с 19 августа курсирование поезда № 71/72 Киев - Запорожье.