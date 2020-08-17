До Львова відновлює курсування ще один потяг

“Укрзалізниця з 22 серпня відновлює курсування поїзда № 601/602 Львів — Солотвино. Зі Львова до Солотвино потяг вирушить із 22 серпня і курсуватиме по парних числах. У зворотному напрямку, із Солотвино, рух буде відновлено з 23 серпня — по непарних числах”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд робитиме зупинки на станціях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегове, Хуст, Тячів та інші.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює з 19 серпня курсування поїзда № 71/72 Київ — Запоріжжя.



