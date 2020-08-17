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До Львова відновлює курсування ще один потяг

До Львова відновлює курсування ще один потяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Укрзалізниця з 22 серпня відновлює курсування потяга №601/602 Львів - Солотвино. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

“Укрзалізниця з 22 серпня відновлює курсування поїзда № 601/602 Львів — Солотвино. Зі Львова до Солотвино потяг вирушить із 22 серпня і курсуватиме по парних числах. У зворотному напрямку, із Солотвино, рух буде відновлено з 23 серпня — по непарних числах”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поїзд робитиме зупинки на станціях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегове, Хуст, Тячів та інші.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює з 19 серпня курсування поїзда № 71/72 Київ — Запоріжжя.

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