Укрзалізниця відновлює курсування поїзда Київ-Запоріжжя

"Укрзалізниця з 19 серпня відновить курсування поїзда №71/72 Київ – Запоріжжя на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - сказано у повідомленні.



Так, поїзд вирушить із Запоріжжя 19 серпня, а із Києва – 20 серпня, курсуватиме через день.



Вказано, що квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.



Додається, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.



Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює курсування поїздів до Галичини та Буковини з Києва. Та призначає ще два поїзди далекого сполучення до Івано-Франківська та Чернівців.