Укрзалізниця відновлює курсування поїздів з Києва на Буковину та Прикарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Укрзалізниця відновлює курсування поїздів до Галичини та Буковини з Києва. Та призначає ще два поїзди далекого сполучення до Івано-Франківська та Чернівців. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
Так, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і курсуватиме через день у непарні дати. Із Києва — 16 серпня і курсуватиме через день у парні дати.
Поїзд №118/117 Чернівці — Київ вирушить із Чернівців 13 серпня і курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і курсуватиме щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.
Зазначається, що квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.
Перевізник також нагадує, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.
Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.
Нагадаємо, що Укрзалізниця відновила зупинку низки поїздів у Луцьку та Тернополі.