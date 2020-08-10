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Укрзалізниця відновлює курсування поїздів з Києва на Буковину та Прикарпаття

Укрзалізниця відновлює курсування поїздів з Києва на Буковину та Прикарпаття

Київ • УНН

 • 13608 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Укрзалізниця відновлює курсування поїздів до Галичини та Буковини з Києва. Та призначає ще два поїзди далекого сполучення до Івано-Франківська та Чернівців. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

Так, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і курсуватиме через день у непарні дати. Із Києва — 16 серпня і курсуватиме через день у парні дати.

Поїзд №118/117 Чернівці — Київ вирушить із Чернівців 13 серпня і курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і курсуватиме щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Зазначається, що квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.
Перевізник також нагадує, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Нагадаємо, що Укрзалізниця відновила зупинку низки поїздів у Луцьку та Тернополі.

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