Укрзалізниця відновила зупинку низки поїздів у Луцьку та Тернополі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Укрзалізниця відновила зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з послабленням карантинних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
“Укрзалізниця, на виконання рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 серпня відновила зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з послабленням карантинних заходів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що вказане обмеження скасоване для поїздів: № 41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, № 98/97 Ковель-Київ, № 88/87 Ковель-Новоолексіївка, № 12/11 Одеса-Львів, № 81/82 Київ-Ужгород, № 49/50 Київ-Трускавець, № 136/135 Чернівці-Одеса, № 108/107 Одеса-Ужгород, № 110/109 Львів-Херсон, № 86/85 Львів-Новоолексіївка, № 715/716 Київ-Львів. Квитки до вказаних міст можна придбати в касах або онлайн.
Також з 8 серпня відновлено зупинку у Луцьку та Тернополі приміських поїздів. 9 серпня буде відновлено зупинку приміських поїздів. З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль
Нагадаємо, епідеміологічні показники небезпеки у Луцьку та Тернополі дозволяють перевести міста з “червоних” зон до “помаранчевої” та “жовтої” відповідно. Переведення відбулося сьогодні, 8 серпня.