Луцьк і Тернопіль вийдуть з "червоних" зон 8 серпня – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Епідеміологічні показники небезпеки у Луцьку та Тернополі дозволяють перевести міста з "червоних" зон до "помаранчевої" та "жовтої" відповідно. Переведення відбудеться завтра, 8 серпня. Про це на брифінгу по завершенню засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"На цьому засіданні було прийнято рішення, це дозволяють показники, місто Луцьк з "червоної" перевести до "помаранчевої" зони. Переведення відбудеться з завтрашнього дня, 8 серпня. Крім того, місто Тернопіль переведуть до "жовтого" рівня. Це рішення також з 8 серпня", - зазначив Степанов.
Раніше сьогодні в Україні оновили перелік карантинних зон.
Нагадаємо, що влада Тернополя та влада Луцька, які раніше були у "червоній" зоні, виступали проти посилення карантину.
Також в Україні закривали продаж залізничних квитків до станцій Луцьк і Тернопіль. А ще Укрзалізниця тимчасово скасовувала зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. Додамо, що у Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт через скасування зупинки.