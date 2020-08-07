Луцк и Тернополь выйдут из "красных" зон 8 августа — Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Эпидемиологические показатели опасности в Луцке и Тернополе позволяют перевести города из "красных" зон в "оранжевую" и "желтую" соответственно. Перевод состоится завтра, 8 августа. Об этом на брифинге по завершению заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На этом заседании было принято решение, это позволяют показатели, город Луцк с "красной" перевести в "оранжевую" зону. Перевод состоится с завтрашнего дня, 8 августа. Кроме того, город Тернополь переведут в "желтый" уровень. Это решение также с 8 августа", - отметил Степанов.
Ранее сегодня в Украине обновили перечень карантинных зон.
Напомним, что власти Тернополя и власти Луцка, которые ранее были в "красной" зоне, выступали против усиления карантина.
Также в Украине закрывали продажу железнодорожных билетов до станций Луцк и Тернополь. А еще Укрзализныця временно отменяла остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Добавим, что в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт из-за отмены остановки.