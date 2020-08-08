Укрзализныця возобновила остановку ряда поездов в Луцке и Тернополе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Укрзализныця возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"Укрзализныця во исполнение решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 8 августа возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанное ограничение отменено для поездов: № 41/42 сообщением Днепр-Трускавец, № 98/97 Ковель-Киев, № 88/87 Ковель-Новоалексеевка, № 12/11 Одесса-Львов, № 81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, № 136/135 Черновцы-Одесса, № 108/107 Одесса-Ужгород, № 110/109 Львов-Херсон, № 86/85 Львов-Новоалексеевка, № 715/716 Киев-Львов. Билеты в указанных городов можно приобрести в кассах или онлайн.
Также с 8 августа восстановлено остановку в Луцке и Тернополе пригородных поездов. 9 августа будет восстановлено остановку пригородных поездов. С 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь
Напомним, эпидемиологические показатели опасности в Луцке и Тернополе позволяют перевести города с "красных" зон в "оранжевую" и "желтую" соответственно. Перевод произошел сегодня, 8 августа.