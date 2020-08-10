Укрзализныця восстанавливает курсирование поездов из Киева на Буковину и Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Укрзализныця восстанавливает курсирование поездов на Галичину и Буковину из Киева. И назначает еще два поезда дальнего следования в Ивано-Франковск и Черновцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам. Из Киева - 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.
Поезд №118/117 Черновцы - Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.
Отмечается, что билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Перевозчик также напоминает, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитейзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.
Напомним, что Укрзализныця возобновила остановку ряда поездов в Луцке и Тернополе.