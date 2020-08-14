Укрзализныця возобновляет курсирование поезда Киев-Запорожье

"Укрзализныця с 19 августа возобновит курсирование поезда №71/72 Киев - Запорожье во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.



Так, поезд отправится из Запорожья 19 августа, а из Киева - 20 августа, будет курсировать через день.



Указано, что билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.



Добавляется, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.



Напомним, Укрзализныця восстанавливает курсирования поездов в Галичину и Буковину из Киева. И назначает еще два поезда дальнего следования в Ивано-Франковск и Черновцы.