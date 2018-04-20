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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К лету в Киеве появится 27 пунктов проката велосипедов - КГГА

Киев • УНН

 • 10599 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. К началу летнего сезона в Киеве должно появиться 27 пунктов проката велосипедов. Об этом шла речь во время рабочего совещания заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна с коллегами из департаментов транспортной инфраструктуры, благоустройства, землепользования и представителями Нацполиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

К лету в Киеве появится 27 пунктов проката велосипедов - КГГА

"Создание развитой велоинфраструктуры - одна из ключевых задач, которую мы ставим перед собой. Это не так просто сделать, учитывая то, что десятилетиями инфраструктура города формировалась, как комфортная для пассажиров, коммунального транспорта и автовладельцев. Мы понимаем, что современные мегаполисы должны быть дружественными всех жителей и гостей города, а велосипед является экологическим и здоровым средством передвижения ", - подчеркнул Давтян.

Напомним, также в этом году в Киеве появятся новые места массового отдыха на воде.

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