До літа у Києві з'явиться 27 пунктів прокату велосипедів – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. До початку літнього сезону у Києві має з'явитись 27 пунктів прокату велосипедів. Про це йшлося під час робочої наради заступника голови КМДА Дмитра Давтяна із колегами з Департаментів транспортної інфраструктури, благоустрою, землекористування та представниками Нацполіції, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"Створення розвиненої велоінфраструктури – одне із ключових завдань, яке ми ставимо перед собою. Це не так просто зробити, зважаючи на те, що десятиліттями інфраструктура міста формувалася, як комфортна для пасажирів, комунального транспорту та автовласників. Ми розуміємо, що сучасні мегаполіси мають бути дружніми до всіх мешканців і гостей міста, а велосипед є екологічним і здоровим засобом пересування", – підкреслив Давтян.
Нагадаємо, також в цьому році у Києві з'являться нові місця масового відпочинку на воді.