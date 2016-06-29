К врачам после отравления в Измаиле обратилось 769 человек - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В течение 16-28 июня с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" в Измаильскую районную больницу обратилось 769 человека, из них 447 детей, из города Измаил и села Броска Измаильского района Одесской области, до сих пор в медицинских учреждениях города находится 98 человек, 74 из которых - дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В течение 16-28 июня в Измаильскую районную больницу с предварительным диагнозом - острый гастроэнтероколит обратилось 769 человек (из них 447 детей) местных жителей города Измаил и села Броска Измаильского района", - говорится в сообщении.
Также указано, что на 7:00 29 июня в медицинских учреждениях Измаила находится 98 человек, из них 74 ребенка.
Специалистами СЭС осуществляется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Предварительная причина заболевания - потребление недоброкачественной воды.