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До лікарів після отруєння в Ізмаїлі звернулося 769 людей - ДСНС

До лікарів після отруєння в Ізмаїлі звернулося 769 людей - ДСНС

Київ • УНН

 • 8442 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Протягом 16-28 червня з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" до Ізмаїльської районної лікарні звернулося 769 людини, з них 447 дітей, з міста Ізмаїл та села Броска Ізмаїльського району на Одещині, досі в медичних закладах міста перебуває 98 осіб, 74 з яких - діти. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"Протягом 16-28 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт звернулося 769 осіб (з них 447 дітей) місцевих мешканців міста Ізмаїл та села Броска Ізмаїльського району", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що станом на 7 годину 29 червня в медичних закладах Ізмаїла перебуває 98 осіб, з них 74 дитини.

Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-епідеміологічних заходів. Попередня причина захворювання – споживання недоброякісної води.

Українські Національні Новини

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