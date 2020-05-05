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В КСУ поступило представление об официальном толковании слов о достойных условиях жизни

Киев • УНН

 • 15293 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины, а именно слов “достойных условиях его жизни”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В КСУ поступило представление об официальном толковании слов о достойных условиях жизни

“Сегодня, 5 мая 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции Украины”, — говорится в повидомлнни.

Также сообщается, что положение о достойных условиях жизни человека, как одно из основных в преамбуле Конституции Украины, Конституционным судом не рассматривались, что в свою очередь приводит практическую необходимость данного конституционного представления. Вопрос о том, какие условия жизни человека следует считать достойными и что является показателем достойных условий жизни в системном их связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 представляются очень важными, учитывая, что государственные социальные стандарты и государственные социальные гарантии могут быть определены не только законами Украины, но и другими нормативно-правовыми актами.

Напомним, в КСУ поступило представление о конституционности закона о рынке земли.

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