До КСУ надійшло подання щодо конституційності закону про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. До Конституційного Суду України надійшло подання низки народних депутатів щодо конституційності закону про відкриття ринку землі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
“Сьогодні, 4 травня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” від 31 березня 2020 року № № 552-IX та окремих положень Земельного кодексу України“, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що суб’єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний закон не відповідає низці статей Конституції України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” № 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.
Як повідомлялося, 31 березня після 4,5 місяця розгляду Рада проголосувала в цілому за законопроект № 2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.
В Офісі Президента назвали запуск ринку землі важливою подією, адже він був одним із елементів передвиборчої програми Президента України Володимира Зеленського.
Світовий банк (СБ) привітав ухвалення українським парламентом закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не забув відзначити важливість ухвалення ще низки законопроектів.