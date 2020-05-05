До КСУ надійшло подання щодо офіційного тлумачення слів про гідні умови життя
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого преамбули Конституції України, а саме слів “гідни умов її життя”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
“Сьогодні, 5 травня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертого преамбули Конституції України у їх системному зв’язку з положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п’ятої статті 17 Конституції України”, — йдеться в повідомлнні.
Також повідомляється, що положення про гідні умови життя людини, як одне із засадничих у преамбулі Конституції України, Конституційним судом не розглядалися, що своєю чергою зумовлює практичну необхідність даного конституційного подання. Питання про те, які умови життя людини слід вважати гідними та що є показником гідних умов життя у системному їх зв’язку із положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п’ятої статті 17 видаються вкрай важливими, з огляду на те, що державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії можуть бути визначені не лише законами України, а й іншими нормативно-правовими актами.
Нагадаємо, до КСУ надійшло подання щодо конституційності закону про ринок землі.