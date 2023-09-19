В Крым прибыли 100 военных из Кабардино-Балкарии для охраны аэродрома Джанкоя - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. Во временно оккупированный Крым прибыли 100 военных из Кабардино-Балкарской республики для охраны аэродрома Джанкоя. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
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Отмечается, что Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов российской федерации на временно оккупированные территории Украины.
В частности, 15 сентября во временно оккупированный город Джанкой в Крыму, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики Российской Федерации.
По данным Генштаба, они прибыли для усиления охраны и обороны аэродрома Джанкоя.
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