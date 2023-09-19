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До Криму прибули 100 військових з Кабардино-Балкарії для охорони аеродрому Джанкоя – Генштаб

До Криму прибули 100 військових з Кабардино-Балкарії для охорони аеродрому Джанкоя – Генштаб

Київ • УНН

 • 147722 перегляди

КИЇВ.19 вересня. УНН. До тимчасово окупованого Криму прибули 100 військових з Кабардино-Балкарської республіки для охорони аеродрому Джанкоя. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів російської федерації до тимчасово окупованих територій України.

Зокрема 15 вересня до тимчасово окупованого міста Джанкой у Криму, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки російської федерації.

За даними Генштабу, вони прибули для посилення охорони та оборони аеродрому Джанкоя.

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Додамо

Партизани оприлюднили координати радіонавігаційної системи "Чайка" у Криму. 

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