До Криму прибули 100 військових з Кабардино-Балкарії для охорони аеродрому Джанкоя – Генштаб

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Зазначається, що Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів російської федерації до тимчасово окупованих територій України.

Зокрема 15 вересня до тимчасово окупованого міста Джанкой у Криму, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки російської федерації.

За даними Генштабу, вони прибули для посилення охорони та оборони аеродрому Джанкоя.

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