До Криму прибули 100 військових з Кабардино-Балкарії для охорони аеродрому Джанкоя – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. До тимчасово окупованого Криму прибули 100 військових з Кабардино-Балкарської республіки для охорони аеродрому Джанкоя. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів російської федерації до тимчасово окупованих територій України.
Зокрема 15 вересня до тимчасово окупованого міста Джанкой у Криму, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки російської федерації.
За даними Генштабу, вони прибули для посилення охорони та оборони аеродрому Джанкоя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська авіація завдала 9 ударів по ворогу - Генштаб
Додамо
Партизани оприлюднили координати радіонавігаційної системи "Чайка" у Криму.